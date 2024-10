Après Atlético-Lille, Burger King lance LE sondage

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de l'exploit du LOSC contre le Real Madrid, Burger King s'était engagé à sortir un Burger au maroilles. Après le succès contre l'Atlético, la firme se pose une question.

A quelques heures de la réception de l'équipe de Carlo Ancelotti par Lille, Burger King s'était engagé à mettre en vente un burger au maroilles, un fromage au lait de vache produit dans le Nord, si le LOSC battait Kylian Mbappé et ses coéquipiers. On le sait, les Lillois ont dominé Madrid, et les regards se sont tournés vers la chaîne de restauration rapide, toujours au sommet en matière de communication sur les réseaux sociaux. « Bon bah il va falloir le faire maintenant. Si on peut même plus faire confiance au Real… », avait fait savoir, avec malice, Burger King, prêt à assumer son message initial. Mais avant que ce fameux burger au maroilles soit commercialisé, l'équipe de Lille a signé un autre très gros exploit en allant battre l'Atlético de Madrid dans son antre.

Est-ce que tout le monde le mérite vraiment ce burger au maroilles ? Tout le monde n’a pas battu le Real et l’Atlético ici. Dites-nous en commentaires si vous voulez qu’on le fasse uniquement dans le Nord ou dans toute la France. https://t.co/Axo1izZGOo — Burger King France (@BurgerKingFR) October 25, 2024

Une double claque mise aux clubs de Madrid en Ligue des champions qui pousse la firme américaine à poser une nouvelle question. « Est-ce que tout le monde le mérite vraiment ce burger au maroilles ? Tout le monde n’a pas battu le Real et l’Atlético ici. Dites-nous en commentaires si vous voulez qu’on le fasse uniquement dans le Nord ou dans toute la France », a lancé, sur X, Burger King. Et les réponses ne laissent pas la place au moindre doute, c'est toute la France qui souhaite pouvoir s'offrir ce fameux burger au maroilles, qui aura, outre le doux parfum du fromage nordiste, un petit goût d'exploit pour le football français. On attend désormais des actes et la mise en vente de ce burger si spécial.