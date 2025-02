LOSC ‍: Un fiasco contre Le Havre, Génésio prêt à démissionner

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Lille a réalisé sa pire prestation de la saison, étant battu 1-2 par la lanterne rouge havraise. Un échec total pour Bruno Génésio, lequel ne fuit pas ses responsabilités.

Souvent irrésistible cette saison en Ligue 1 comme en Europe, le LOSC pouvait difficilement tomber contre Le Havre ce samedi soir. Pourtant, le HAC s'est bel et bien imposé à Pierre-Mauroy 2-1. Un succès logique puisque le club doyen a livré une bien meilleure prestation que Lille dans l'ensemble. Bruno Génésio était amer en conférence de presse d'après-match. L'entraîneur lillois en voulait à ses joueurs pour ce non-match mais aussi...à lui-même.

« Le Havre mérite sa victoire. Bizarrement, on a été dominé dans tous les domaines. Tactiquement, techniquement et au niveau de l’engagement aussi. On n’a pas su inverser la tendance en seconde mi-temps même s’il y a eu un léger mieux. On est passé au travers de notre match tous, moi le premier puisque j’aurais pu aussi me sortir à la mi-temps », a t-il lâché en référence aux trois changements qu'il a effectués à la pause. Après l'élimination contre Dunkerque en coupe de France, le coup de mou du LOSC se confirme bien en tout cas.