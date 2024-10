LOSC ‍: Chevalier crée la polémique à Lens, il en est fier

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Après le but de son coéquipier Jonathan David à Lens (victoire 0-2) samedi, le gardien du LOSC Lucas Chevalier a provoqué le public de Bollaert. Son geste a créé une polémique en marge de ce derby, d’où l’intervention de ses supérieurs. Mais ne comptez pas sur son père pour le recadrer.

Considéré comme l’un, si ce n’est le meilleur gardien de Ligue 1, Lucas Chevalier ne fait pas seulement parler de lui pour ses performances. Le portier du LOSC est également connu pour sa personnalité de nouveau affichée lors du derby remporté à Lens samedi soir. Juste après l’ouverture du score de son coéquipier Jonathan David sur penalty, le natif de Calais n’a pas hésité à chambrer le public de Bollaert. On peut facilement imaginer que les supporters lensois ne l’avaient pas épargné pendant la rencontre. Quoi qu’il en soit, son geste a fortement déplu côté sang et or.

« J’ai pris les choses très, très mal, vu du banc, a réagi le milieu lensois Adrien Thomasson. Je suis quelqu’un de très calme, mais c’est vrai que là, j’étais un peu hors de moi. Dans le football, il y a toujours des vainqueurs et des perdants, mais pour moi, il faut toujours faire preuve d’humilité. Je ne souhaite de mal à personne, mais quand on gagne ce genre de match et qu’on connaît le contexte, il faut faire très, très attention aux gestes qu’on peut montrer envers les supporters. (…) Ces gestes sont totalement inutiles. » C’est pourquoi le président de Lille Olivier Létang a discuté avec son gardien, tout comme le coach Bruno Genesio qui a promis que cette scène ne se reproduirait plus.

Chevalier a grandi avec le chambrage

Mais dans l’entourage du coupable, le père de Lucas Chevalier refuse de l’accabler. « II y a le scénario, et puis tout le match où il se fait insulter, sa famille se fait insulter, a rappelé Freddy Chevalier à La Voix du Nord. Alors, là, ça sort. Il a une réaction humaine. On s'en est expliqué, son geste était malvenu. Mais je trouve que c’est un peu facile de stigmatiser la réaction de Lucas et de permettre au public d'avoir le droit de tout faire. Dans notre famille, on a des Lensois et des Lillois. Ça chambre toujours. J'ai élevé mes deux fils en leur apprenant à ne pas se laisser faire. Lucas a son caractère, mais s'il n'en avait pas, il ne serait pas sorti du centre de formation… Ça servira à Lucas pour la suite. S'il a envie de célébrer un but, il ira vers son banc. » Sachant qu'une attitude plus sage plaira davantage au sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.