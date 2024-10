LdC ‍: Lille aidé par l'arbitrage, l'Atlético secoue l'UEFA

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

L’Atlético Madrid s’est incliné ce mercredi à domicile contre le LOSC en Ligue des Champions mais s’estime lésé sur la décision de l’arbitre d’accorder un penalty aux Nordistes. Le club espagnol a porté réclamation auprès de l’UEFA.

Décidément, le LOSC aime jouer contre les équipes espagnoles dans cette Ligue des Champions. Après leur succès de prestige contre le Real Madrid (1-0) début octobre, les Dogues ont battu l’Atlético Madrid au Wanda Metropolitano (1-3) après avoir concédé l’ouverture du score. Dans ce match, les Colchoneros ont du mal à digérer le penalty sifflé pour Lille et qui a permis à Jonathan David de mettre son équipe devant au score. Sur l’action, Benjamin André touche le ballon de la main, pendant que Koke ne lui accroche très légèrement le pied dans la surface. Malgré l’intervention de la VAR, le penalty controversé a été maintenu, ce qui a passablement agacé les joueurs et l’entraîneur Diego Simeone pendant et après la rencontre. Cet épisode ne va pas en rester là puisque l’Atlético Madrid a déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA ces dernières heures.

L’Atlético Madrid attend des réponses de l’UEFA

⚡🔴 Un penalty a minima généreux... voire injuste, selon les Madrilènes. D'après les informations de Marca, l'Atlético de Madrid a décidé de déposer un recours officiel auprès de l'UEFA pour dénoncer ce que le club qualifie d'erreur d'arbitrage.https://t.co/NPU6X15HpL pic.twitter.com/olH2G6SRvK — RMC Sport (@RMCsport) October 24, 2024

Selon les informations de Marca, le finaliste de la Ligue des Champions en 2014 et 2016 attend des réponses claires de l’instance européenne puisque, toujours selon le quotidien ibérique, l’arbitre a affirmé aux joueurs espagnols avoir sifflé une main, alors que le ralenti suggère que c’est le capitaine lillois qui a effectué le contact avec cette partie du corps. Ce penalty sifflé contre les Madrilènes ne reste pas sans conséquence comptablement, puisque à l’heure actuelle, l’Atlético ne compte que trois points après trois journées et se retrouve provisoirement éliminé de toutes compétitions européennes à l’hiver prochain, même s’il reste encore cinq journées à disputer. En revanche, le champion d’Espagne 2021 sait que quoi qu’il arrive, la décision arbitrale ne sera pas changée et que la défaite contre le LOSC sera confirmée. Le groupe de Simeone devra réagir sur le terrain d’une autre équipe française, celui du Paris Saint-Germain pour un choc entre équipes en difficulté dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions.