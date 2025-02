LOSC ‍: Deux stars lilloises vers la Premier League

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Tous les deux en fin de contrat à l’issue de la saison en cours, Jonathan David et Angel Gomes font le bonheur des recruteurs de Premier League. Un géant anglais a d’ailleurs pour ambition de faire signer les deux joueurs l’été prochain.

La direction du LOSC est face à un mur qu’elle ne peut pas franchir. Et elle se serait bien gardée de vivre pareille situation si elle avait su d’avance les conséquences. Jonathan David et Angel Gomes seront en fin de contrat à l’issue de la saison. La tendance n’est certainement pas à une prolongation chez les Dogues pour ces deux stars offensives. L’international canadien fait rêver tous les cadors européens puisqu’il réalise l’une de ses meilleures saisons avec Lille. Son coéquipier britannique, qui a connu un coup d’arrêt à cause d’une blessure au mollet, retrouve progressivement sa place dans le onze de Bruno Genesio. Leurs deux situations interpellent logiquement les cadors européens, mais surtout la Premier League. Le championnat le plus relevé du monde a forcément les yeux rivés sur eux.

David et Gomes vers un départ en Premier League ?

Et si Jonathan David et Angel Gomes quittaient le LOSC en même temps pour s’engager avec le même club ? C’est l’information que révèle le média britannique TEAMtalk, lequel affirme que Manchester United a les deux joueurs dans son viseur. Plutôt logique vu leurs situations contractuelles respectives. Le numéro 9 lillois, qui a déjà marqué 20 buts toutes compétitions confondues cette saison, a déclaré qu’il était ouvert à tout pour la suite de sa carrière. Les Red Devils vont donc devoir être convaincants pour passer devant tout le monde dans ce dossier plus que convoité.

Quant à Angel Gomes, Manchester United ne l’a pas oublié : le natif de Londres a été formé chez les Red Devils et a même disputé quelques matchs en équipe première avant de découvrir de nouveaux horizons. Le média anglais affirme que Ruben Amorim a demandé à ce que sa direction le recrute gratuitement l’été prochain. L’entraineur portugais serait un grand fan du milieu offensif lillois. Reste à savoir si les deux joueurs des Dogues prendront le même chemin en fin de saison. Quoi qu’il en soit, la direction du LOSC s’assoit sur un sacré pactole en laissant ses deux stars partir librement.