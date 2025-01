Lille ‍: Zhegrova défie Létang, ça sent le clash

Affaibli par le départ de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, Naples a fait du Lillois Edon Zhegrova sa priorité. L’intérêt napolitain ne laisse pas l’ailier du LOSC insensible. Et tant pis si son président Olivier Létang a déjà publiquement fermé la porte à double tour.

Sans le vouloir, le Paris Saint-Germain met le LOSC dans une situation inconfortable. Le club de la capitale s’apprête à conclure le transfert de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. C’est pourquoi la formation italienne s’active pour remplacer l’international géorgien. Sa priorité mène à Lille et plus précisément à Edon Zhegrova. Selon les informations de Sky Sports en Allemagne, le Napoli a entamé des discussions avec l’agent du Kosovar Hasan Cetinkaya. Des échanges apparemment positifs puisque l’ailier de 25 ans serait très ouvert à un départ avant la fin du mercato hivernal.

🚨🔵 Napoli have a concrete interest in Edon #Zhegrova. Talks with his top agent, Hasan Cetinkaya, are ongoing. Napoli are also in contact with Lille.



Currently, Lille is blocking a transfer. However, Zhegrova is very open to the move. 25 y/o winger is under contract until 2026.… pic.twitter.com/KjNPUq8zJm