L'Atlético craque pour le chef d'orchestre du LOSC

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Etincelant avec Lille depuis plusieurs mois, Angel Gomes a la cote sur le marché des transferts. L’Atlético est très intéressé par le néo-international anglais (2 sélections), en fin de contrat avec le LOSC en juin.

Lorsque l’on parle de Lille, les noms de Lucas Chevalier, de Jonathan David et d’Edon Zhegrova sont souvent ceux qui ressortent en premier. Il ne faut pas oublier Angel Gomes, qui est sans doute le joueur le plus régulier du LOSC depuis plusieurs mois, et le changement d’entraîneur en passant de Paulo Fonseca à Bruno Genesio n’a rien bousculé. L’international anglais est toujours aussi précieux dans l’entrejeu des Dogues, à tel point que son profil attire de plus en plus les cadors européens. Il faut dire qu’Angel Gomes sera libre en juin prochain, et pouvoir récupérer un tel joueur pour zéro euro est une aubaine. L’Atlético de Madrid ne veut pas passer à côté.

L'Atlético de Madrid veut Angel Gomes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angel (@angel.gomes10)

A en croire les informations de Todo Fichajes, les Colchoneros sont très intéressés par le milieu de terrain de 24 ans, dont le recrutement est désiré pour compenser les départs à venir de Thomas Lemar et d’Angel Correa l’été prochain. Diego Simeone perçoit le natif de Londres comme un milieu offensif, qu’il aimerait positionner en numéro dix sur le terrain. A date, aucune offre n’a été faite au joueur, mais l’idée de l’Atlético est bien de le récupérer libre dans l’optique de la saison prochaine. Malgré un début de saison difficile, le club madrilène n’envisage pas de faire une offre au LOSC pour récupérer Gomes en janvier. Les dirigeants de l’Atlético ont conscience que le club nordiste n’ouvrira pas la porte à un départ d’Angel Gomes en cours de saison d’autant plus qu’Olivier Letang a toujours l’espoir de le prolonger afin d’éviter un départ libre. Mais avec des intérêts comme celui de l’Atlético pour Angel Gomes, il est clair que la mission de Lille sera plus difficile.