CdF ‍: Le LOSC provoque un gros clash sur La Chaîne L'Equipe

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Mardi, le LOSC a été éliminé de la coupe de France par Dunkerque. Un vrai coup de tonnerre pour une équipe qualifiée en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Est-ce toutefois un fiasco ? Sur La Chaîne L'Equipe, ce débat a été intense.

Difficile d'émettre beaucoup de critiques concernant le LOSC cette saison. Les Dogues réalisent une superbe saison en Ligue 1 comme en Europe. Invaincu pendant plus de 4 mois en championnat, Lille s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un exploit assuré par des succès contre le Real Madrid, l'Atlético Madrid et un festival 6-1 contre Feyenoord. La bande de Bruno Genesio n'est pourtant plus sur tous les tableaux depuis mardi. Elle a été sortie de la coupe de France par Dunkerque. Une élimination surprise d'autant qu'elle a eu lieu dans l'enceinte de Pierre-Mauroy.

Une élimination honteuse pour Lille ?

Si beaucoup de spécialistes ont salué l'incroyable performance de Dunkerque, Thomas Bonnavent s'est montré plus sévère avec Lille sur le plateau de La Chaîne L'Equipe. Il estime que le LOSC a raté une chance unique de gagner un trophée au vu de la faible concurrence encore en lice. « Je suis peut-être bête mais je fonctionne aux titres. […] Lille ils avaient sorti l’OM. Marseille quand ils avaient sorti le PSG (en 2023), ils se font sortir par Annecy derrière. Sur la saison correcte de l’Olympique de Marseille, ça fait tâche. Dunkerque c’est la plus belle équipe de Ligue 2 avec Lorient. Mais, les supporters lillois ils ont les boules. Quand tu te fais sortir par Dunkerque alors qu’il n’y a que le PSG derrière. […] Il y a un tableau ouvert... », a t-il lâché dans L'Equipe de Choc.

Gros désaccord entre Pierre Bouby et @TBonnavent au sujet de l'élimination du LOSC hier en Coupe de France face à Dunkerque... 🤯👀#EDC pic.twitter.com/6o9HSyV6eo — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 5, 2025

Une analyse erronée pour Pierre Bouby. L'ancien joueur s'est offusqué des propos de son interlocuteur, jugeant qu'il manquait de respect pour Dunkerque 4e de Ligue 2 cette saison. « Il n’y a que deux titres possibles. Tu veux dire que le PSG sans titre c’est un scandale, l’OM sans titre c’est un scandale, l’OL sans titre c’est un scandale, Lille sans titre c’est un scandale, Monaco sans titre c’est un scandale… Je trouve que ça fait un peu manque de respect pour Dunkerque. […] C’est des matchs de foot. En face, ce ne sont pas des boulangers, des charcutiers, des coiffeurs. Oh ! Ce sont des professionnels ! », a t-il indiqué en évoquant l'incertitude du sport. Si les Lillois continuent de réaliser des grandes performances en Europe, leurs supporters oublieront bien vite ce derby perdu.