Lille ‍: Jonathan David gratuit, le Bayern va dégainer

La cote du buteur lillois Jonathan David n’a probablement jamais été aussi haute. La preuve, un nouveau club européen vient de l’ajouter à sa liste de cibles potentielles et non des moindres, le Bayern Munich.

Auteur de sept buts en Ligue 1 et quatre en Ligue des Champions depuis le début de la saison avec Lille, Jonathan David est un buteur courtisé. Cela n’a pas toujours été le cas par le passé mais cette saison, la donne est différente pour deux raisons. D’abord car l’attaquant canadien performe sur la scène européenne, un critère essentiel pour de nombreux clubs à la recherche d’un attaquant. Et ensuite car, cela n’a échappé à personne, Jonathan David arrive en fin de contrat. Libre en juin 2025, le Canadien représente une formidable opportunité de marché et selon les informations de Sky Sports, le Bayern Munich s’est ajouté à la liste des prétendants de Jonathan David dans l’optique d’une signature libre pour la saison prochaine.

