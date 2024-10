Lille ‍: Genesio fait l'exploit et pousse un énorme coup de gueule

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Lille a réalisé un exploit monumental en battant l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions (1-3). Mais les hommes de Bruno Genesio n’auront pas le temps de savourer, car le derby face à Lens arrive vite.

Trois semaines après leur victoire en forme d’exploit contre le Real Madrid (0-1), Lille a remis ça mercredi sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. Personne n’osait y penser, mais les Dogues ont réalisé une performance incroyable en s’imposant face à l’équipe de Diego Simeone à l’extérieur (1-3). Un vrai exploit de la part de l’équipe de Bruno Genesio, qui avait néanmoins du mal à savourer pleinement la victoire de son équipe après la rencontre. Et pour cause, l’ancien entraîneur de l’OL a profité de la conférence de presse d’après-match pour critiquer le choix de la Ligue de Football Professionnel de programmer le prochain match de championnat de Lille, face à Lens, dès samedi à 21 heures.

Lens-Lille programmé samedi, Genesio est fou de rage

La récupération sera donc très courte pour les coéquipiers de Jonathan David avant le derby, ce qui rend fou de rage Bruno Genesio. « On ne me fera pas taire sur la programmation. Il faudrait qu'il y ait des gens qui connaissent le football dans l'élaboration du calendrier. Sur la composition, j'ai en tête de faire des équipes différentes à Monaco et ici. J'ai un groupe constitué en début de saison et on ne peut pas faire une saison avec 13 joueurs seulement. J'ai des joueurs qui méritent de jouer car ils donnent satisfaction à l’entraînement » a bouillonné Bruno Genesio, qui estime à raison qu’il n’est pas juste que Lille enchaine deux matchs en l’espace de quatre jours. L’ex-coach de Rennes aurait préféré jouer dimanche, mais la LFP et les diffuseurs en ont décidé autrement alors que la case du prime-time a d’office été réservée au Classique entre l’OM et le PSG.