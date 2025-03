LOSC ‍: Genesio craint une désillusion historique

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

A la veille du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, Bruno Genesio a confié aux journalistes sa crainte de connaître une grosse désillusion devant le public du LOSC.

Au Signal Iduna Park, le LOSC a créé la surprise en parvenant à arracher le match nul face au Borussia Dortmund. Désormais, le destin du club qui a déjà réalisé un parcours remarquable en Ligue des champions est entre ses propres mains. Enfin, c’est ce qu’on pourrait croire puisque les Dogues ont l’opportunité de jouer le match retour devant leur public, dans un stade plein à craquer. Avec le score flatteur du premier acte, les hommes de Bruno Genesio ont donc de quoi aborder la réception du Borussia de la meilleure des manières. Pour autant, le technicien lillois ne veut pas trop s’avancer pour éviter une grosse désillusion.

« Il ne faut pas qu'il y ait une pression négative »

« Je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler à la veille des matches. Je le ferai demain (mercredi). Mais ce qui est important, c'est déjà de savoir qu'on a réalisé un parcours exceptionnel en Ligue des champions. Bien sûr qu'on a envie qu'il continue. Mais ce match doit être pris avec beaucoup de plaisir avant tout. Et pour qu'il y ait du plaisir, il ne faut pas qu'il y ait une pression négative. Je vais répéter un petit peu ce qu'a dit mon homologue parisien Luis Enrique. Il faut être à 100 %, et pas à 105 ou 102 ou 110. Parce que si vous êtes à 105 ou 110, vous surjouez ou vous êtes inhibés. Donc il faut simplement se préparer comme on a l'habitude de le faire », a lancé Bruno Genesio en conférence de presse dans des propos repris par L'Equipe. L'entraineur du LOSC veut à tout prix que ses joueurs gardent les pieds sur terre pour le match retour face au Borussia Dortmund.