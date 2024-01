Un buteur de L1 pour remplacer Giroud, le choix étonnant à Milan

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Moins efficace cette saison, Jonathan David n’est plus un titulaire indiscutable à Lille. La perte de son statut n’a pourtant pas diminué sa cote sur le marché des transferts. En Italie, le Milan AC l’estime toujours capable de succéder au Français Olivier Giroud à la pointe de son attaque.

Le Milan AC a peut-être déjà pris sa décision concernant Olivier Giroud. Bientôt en fin de contrat, l’attaquant de 37 ans risque de prendre la porte l’été prochain. Le Français, pourtant auteur de 11 buts et 7 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, ne représente évidemment pas l'avenir aux yeux de ses dirigeants. Ces derniers préparent plutôt sa succession à partir de l’exercice suivant. Et selon les informations récoltées par le Corriere dello Sport, deux profils retiennent l’attention des Rossoneri.

Le Milan AC convoite toujours David

Le quotidien transalpin cite le nom de l’attaquant de Bologne Joshua Zirkzee (22 ans), mais aussi celui de Jonathan David. Ce n’est pas la première fois que l’avant-centre du LOSC apparaît dans l’actualité du Milan AC. Le Lillois intéressait déjà le pensionnaire de Serie A l’été dernier, mais les 50 millions d’euros demandés avaient refroidi la direction italienne. Quelques mois plus tard, Jonathan David va se retrouver à un an de la fin de son contrat. Une situation plus avantageuse pour ses courtisans dans la mesure où l’international canadien ne semble pas parti pour prolonger son bail.

Cet intérêt persistant semble tout de même étonnant après la première partie de saison du Dogue. Sans parler de ses statistiques (11 buts toutes compétitions confondues), Jonathan David a plutôt déçu cette saison. La preuve, l’ancien joueur de La Gantoise n’est même plus un titulaire indiscutable pour l’entraîneur Paulo Fonseca, qui lui a parfois préféré le milieu offensif Yusuf Yazici. Et pour ne rien arranger, Lille s’active pour recruter un nouvel attaquant de pointe susceptible de le concurrencer. Pas l’idéal pour marquer des points auprès du Milan AC.