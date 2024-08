C’est fini, Lille a démasqué l’imposteur Mourinho

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Sorti par Lille (2-1, 1-1 a.p.) au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, José Mourinho l’a mauvaise. L’entraîneur de Fenerbahçe a notamment pointé l’arbitrage pour expliquer l’élimination de son équipe. Et si le Portugais n’était tout simplement plus au niveau ?

José Mourinho reste fidèle à lui-même. Après le match nul contre Lille, synonyme d’élimination à cause de la défaite à l’aller, l’entraîneur de Fenerbahçe a expliqué cette contre-performance à sa manière. Pour le technicien nommé en juin dernier, son équipe reversée en Ligue Europa a manqué de réussite. « Nous avons eu de nombreuses occasions et avons touché les montants à deux reprises, a rappelé le Portugais après ce troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une équipe méritait de gagner, mais l'autre équipe s'est qualifiée. »

Ce n’est pas nouveau, le Special One n’est pas un modèle de fair-play. L’ancien coach du Real Madrid a d’ailleurs repris l’un de ses refrains préférés, à savoir l’arbitrage. « Si je parle, je vais avoir des problèmes, a-t-il lâché mardi soir. Je ne veux pas continuer cette phrase. Nous attendrons le tirage au sort de la Ligue Europa. Si vous vous interrogez sur le reste de ma phrase, je vous invite à regarder la finale de la Ligue Europa Rome-Séville de la saison 2022-2023. Vous comprendrez alors le reste de la phrase. C'est le travail de l'arbitre de ne pas perdre de temps. Il doit respecter le jeu et doit faire en sorte que les joueurs le respectent. »

Ferdinand pas tendre avec Mourinho

De son côté, José Mourinho doit s’assurer que son équipe soit au niveau. Ce n’était pas vraiment le cas mardi puisque les Turcs n’ont pas montré grand-chose dans le jeu. Une prestation décevante pour le consultant Rio Ferdinand, sceptique sur le travail de l’entraîneur. « On a vu ce soir contre Lille pourquoi José Mourinho n'est plus au niveau pour entraîner une équipe en Europe. Au lieu de s'occuper des arbitres, on devrait plutôt se concentrer sur le football. Les matchs se gagnent sur le terrain », a réagi l’ancien défenseur central de Manchester United, où José Mourinho n’avait pas non plus marqué les esprits.