L1 ‍: Lille chipe une cible en or de Lens au mercato

En quête d’un avant-centre l’été dernier, Lens a misé sur Elye Wahi mais en début de mercato, les Sang et Or avaient jeté leur dévolu sur Chuba Akpom qui intéresse aujourd’hui… Lille.

Auteur d’une saison pleine à Middlesbrough en 2022-2023, Chuba Akpom avait de nombreux courtisans lors du mercato estival. Lens a longtemps fait de l’attaquant anglais de 28 ans une priorité afin de renforcer son attaque, mais n’a jamais réussi à boucler le dossier. Les Sangs et Or ont finalement lâché l’affaire afin de se concentrer sur la piste Elye Wahi, laquelle s’est concrétisée. De son côté, Chuba Akpom a pris la direction de l’Ajax Amsterdam dans le cadre d’un transfert à 12 millions d’euros.

Sur le papier, le choix néerlandais était plutôt judicieux pour Akpom mais tout ne se passe pas comme prévu aux Pays-Bas avec une saison très galère du côté de l’Ajax. Et même si ses statistiques ne sont pas indignes (9 buts toutes compétitions confondues), Chuba Akpom pourrait plier bagages dès cet hiver. Une situation dont souhaite profiter… Lille, qui pourrait ainsi récupérer l’ancienne cible prioritaire de son ennemi lensois. D’après les informations de Foot Mercato, la piste Chuba Akpom « avance bien » du côté des Dogues, qui cherchent un avant-centre afin de concurrencer Yusuf Yazici et Jonathan David.

Chuba Akpom à Lille en prêt ?

L’idée du président Olivier Létang est de récupérer l’avant-centre anglais sous la forme d’un prêt et la piste a d’ores et déjà été validée par l’entraîneur nordiste Paulo Fonseca. A l’heure où Lille est plus que jamais en bataille pour le top 4 et devra bien figurer en Conférence League lors de la seconde partie de saison, ce renfort ne serait pas de trop. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre toutes les parties alors que le salaire de Chuba Akpom pourrait être assez encombrant pour Lille. Mais il serait étonnant que l’Ajax prenne en charge une partie du salaire du joueur en cas de prêt. Il faudra donc que des concessions soient réalisées afin que ce deal puisse voir le jour.