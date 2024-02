Yusuf Yazici va quitter Lille, ça se bouscule

Buteur vendredi lors de la défaite de Lille au Parc des Princes face au PSG, Yusuf Yazici arrive en fin de contrat avec le LOSC. Et cela n'a échappé à personne.

Arrivé à Lille au mercato 2019 moyennant 18,5ME en provenance de Trabzonspor, Yusuf Yazici avait signé pour cinq avec le club nordiste. D’abord prêté au CSKA Moscou, puis à Trabzonspor durant la saison 2022-2023, le milieu offensif international turc de 27 ans s’est désormais installé dans le onze de Paulo Fonseca, puisque cette saison Yusuf Yazici a joué trente matches et marqué dix buts sous le maillot du LOSC, dont le dernier vendredi face au Paris Saint-Germain. Le joueur n’ayant pas prolongé son contrat, il sera libre dans moins de six mois, et à en croire Fabrizio Romano son récent changement d’agent annonce un futur gros contrat pour Yusuf Yazici.

🚨🇹🇷 Several European clubs are now working to sign Yusuf Yazici at the end of the season, as his contract at Lille is due to expire in June.



Yazici scored vs PSG yesterday and he recently signed with super agent Pini Zahavi’s Gol International. pic.twitter.com/XfLZQhLibf