Ce joueur du LOSC affole l’Europe, ce n’est pas David

Révélation du début de saison lillois, Ayyoub Bouaddi a brillé en Ligue des Champions et suscite la convoitise de plusieurs géants européens. Après David, un autre talent du LOSC se révèle au grand public.

Le LOSC réalise un excellent début de saison, et les joueurs brillent sous les ordres de Bruno Génésio. Jonathan David, en fin de contrat en fin de saison, va vraisemblablement quitter le club sauf énorme retournement de situation. Il n’est pas le seul joueur nordiste à être scruté de près par l’élite européenne. Etincelant depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024/2025, le jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi (17 ans) crève l’écran, notamment en Ligue des Champions. Ses récentes performances n’ont pas manqué d’impressionner plusieurs clubs européens, et certains d’entre eux, venant de championnat plutôt bien côtés, ont déjà manifesté un intérêt pour recruter le joueur sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2027.

Ayyoub Bouaddi vs Juventus



30 passes

87% pass accuracy

1/1 accurate long ball

1 key pass

1/1 successful dribble

2 tackles

2 interceptions

1 clearance

4/9 duels won



Another impressive performance against a big rival in the UCL by the 17-year-old Lille midfielder. 10/10 talent.… pic.twitter.com/z7fChidxt7