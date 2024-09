Le Erling Haaland de la Ligue 1 à l'Europe à ses pieds

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Encore décisif avec un triplé parfait sur la pelouse du Havre, Jonathan David continue d’affoler les compteurs en 2024. Au point d’avoir des statistiques qui affolent certains grands clubs européens qui se disputeront sa signature dans les prochains mois.

Jonathan David fait tout pour que sa côte en Europe ne baisse pas. L’attaquant canadien, qui réalise une année 2024 époustouflante en termes de buts marqués (26 depuis le mois de janvier), a encore frappé fort ce samedi soir. Sur la pelouse du Stade Océane face au HAC, l’ancien buteur de La Gantoise a encore trouvé le chemin des filets à trois reprises dans le cadre d’un triplé parfait (pied droit, pied gauche, tête) et a donné la victoire à son équipe à lui tout seul (victoire 3 buts à 0 du LOSC). En fin de contrat en 2025 après cinq saisons passées dans le Nord, le joueur de 24 ans est convoité par de nombreux clubs. Comme l’affirme Calcio Mercato, la Juventus, l’Inter Milan ou encore Newcastle notamment sont intéressés par son profil. La possibilité de signer David gratuitement est évidemment une motivation supplémentaire pour ces clubs qui souhaitent renforcer leur attaque.

David sur les traces de Haaland en carrière

🌟| Le premier triplé de la saison est signé par Jonathan David ! 😲👏 #HACLOSC pic.twitter.com/PVApNWUfmd — DAZN France (@DAZN_FR) September 28, 2024

Très régulier depuis son arrivée à Lille (88 buts, 20 passes décisives en 193 matchs toutes compétitions confondues) il y a quatre saisons, le champion de France 2021 est dans le viseur de nombreux clubs aux quatre coins de l’Europe. Parmi les joueurs évoluant dans les cinq grands championnats européens et qui sont nés la même année que David (2000), seul Erling Haaland a inscrit plus de buts en carrière (264) que le Canadien (156). Des statistiques qui démontrent sa maturité dans le jeu, lui qui aurait pu inscrire un quadruplé mais il a laissé Angel Gomes frapper le penalty obtenu en fin de match ce samedi sur la pelouse du HAC. Également annoncé dans le viseur de plusieurs cadors du football anglais dont Liverpool et Chelsea, nul doute que David, qui ne prolongera sauf retournement de situation son contrat dans le Nord, aura l’embarras du choix pour son prochain club.