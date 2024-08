Le dossier Jonathan David s'emballe, Chelsea et Liverpool craquent

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

A un an de la fin de son contrat avec le LOSC, Jonathan David est toujours bien présent dans le Nord. Sa situation peut encore évoluer d’ici la fin du mercato, puisque deux géants anglais ont montré leur intérêt pour signer le buteur canadien.

Quel avenir pour Jonathan David ? Le dilemme commence à être pesant dans la tête des dirigeants lillois. A cette période du mercato, difficile pour le LOSC de se permettre de vendre sa principale arme offensive, lui qui a déjà marqué à trois reprises toutes compétitions confondues depuis la reprise de la saison (deux en Ligue des Champions et un autre en Ligue 1). Cependant, il ne reste plus qu’un an de contrat au Canadien, qui affole les compteurs depuis son arrivée en 2020 (87 buts et 19 passes décisives en 188 rencontres toutes compétitions confondues). Tout reste donc possible jusqu’à la fin du mercato, d’autant que deux clubs du top 6 anglais sont très intéressés par les services du buteur passé par La Gantoise : il s’agit de Liverpool et de Chelsea.

Liverpool prêt à passer à l’action pour Jonathan David

🔴 Arne Slot reportedly wants Lille striker Jonathan David 'within the week' but Liverpool are facing THREE Prem rivals 😩 #LFC https://t.co/675nYxz5Co — TEAMtalk (@TEAMtalk) August 25, 2024

Les Blues sont à la recherche d’un pur numéro 9 et si la piste menant à Victor Osimhen n’aboutit pas, ils pourraient se tourner vers Jonathan David. Ces dernières heures cependant, l’intérêt le plus concret vient de Liverpool. Selon les informations de Caught Offside, les Reds désormais entraînés par Arne Slot espèrent recruter un joueur capable d’apporter une concurrence durable à Darwin Nuñez et ont coché le nom du buteur de 24 ans, même si Diogo Jota peut également jouer à ce poste pour dépanner. Il faudra cependant sortir le chéquier car bien que David ait encore une seule année de contrat dans le Nord de la France, le LOSC piloté par Olivier Létang demande une somme de 45 millions d’euros pour le laisser partir. Est-ce un montant suffisant pour refroidir les ardeurs des dirigeants de Liverpool ? La réponse sera officiellement connue dans une semaine d’ici la fin du mercato.