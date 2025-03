Le Barça a trouvé le remplaçant de Lamine Yamal en Ligue 1

En fin de contrat avec Lille en juin 2026, Edon Zhegrova a pris la décision de ne pas prolonger avec les Dogues. L’international kosovar de 26 ans suscite la convoitise de Naples et surtout de Barcelone.

Blessé de longue date aux adducteurs, Edon Zhegrova n’a plus joué en Ligue 1 depuis le mois de décembre. Cela a laissé du temps à l’international kosovar pour trancher la question de son avenir, alors que son contrat avec le LOSC expire dans un an, soit en juin 2026. Comme on pouvait l’imaginer, l’ancien ailier du FC Bâle a fait le choix de quitter Lille à la fin de la saison. Une tendance confirmée par le média Serxhio Mezi, qui révèle que Zhegrova a informé Olivier Létang de sa décision.

🚨Barcelona and Napoli are keen on signing Lille and #Kosovo star Edon Zhegrova.🇽🇰



Zhegrova has decided to leave this summer and will not be extending his contract.



