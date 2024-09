Jonathan David attire les cadors, Lille va perdre gros

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur le départ cet été, Jonathan David est finalement resté à Lille. L’attaquant canadien a entamé des discussions pour la prolongation de son contrat qui expire en juin prochain. Mais des cadors de Serie A comptent bien contrecarrer les plans du LOSC.

C’est l’une des surprises du mercato estival en Ligue 1. A un an de la fin de son contrat, Jonathan David avait toutes les chances de quitter Lille cet été. L’attaquant de 24 ans n’était pas retenu par ses dirigeants. Et sa cote sur le marché des transferts n’a pas faibli ces derniers mois. Aucun de ses courtisans n’a pourtant fait le nécessaire pour l’attirer. Le LOSC a donc conservé son buteur avec le risque de le voir partir libre en juin prochain. Bien évidemment, cette situation ne passe pas inaperçue. Jonathan David plaît beaucoup en Italie où deux cadors semblent partis pour se livrer un duel pour sa signature.

Jonathan David makes it 2-0 ✌️🇨🇦



Watch USA vs. Canada live on TBS and Max 📺 pic.twitter.com/XywUJuXuMm — B/R Football (@brfootball) September 7, 2024

Sur le site de Calciomercato, on apprend que la Juventus Turin et l’Inter Milan souhaitent le recruter sans avoir à payer une indemnité de transfert. Une bonne affaire en perspective, notamment pour les Nerazzurri qui verront leur masse salariale allégée grâce aux départs de Marko Arnautovic et de l’ancien Marseillais Joaquin Correa en fin de contrat. Reste à savoir quelle sera la décision de Jonathan David. L’avant-centre lillois, que d’autres clubs pourraient convoiter dans les prochains mois, n'a aucun intérêt à se précipiter. L’ancien joueur de La Gantoise pourra tranquillement attendre les meilleures offres sur les plans sportif et financier.

Lille veut prolonger David

L’une d’entre elles sera transmise par ses dirigeants à Lille qui souhaitent prolonger son contrat. « Il y a eu quelques offres, j'ai parlé avec des clubs et des entraîneurs, a récemment confié Jonathan David concernant son mercato estival. On a décidé de rester à Lille. Maintenant, tout peut se passer. Je suis dans ma dernière année de contrat, on verra ce qui se passera l'année prochaine. (...) Nous sommes en discussions actuellement avec le président (Olivier Létang, ndlr) pour une éventuelle prolongation. Nous verrons comment ça évolue. » Le club nordiste va tenter de boucler ce dossier avant le mois de janvier, moment où Jonathan David sera autorisé à discuter librement avec d'autres formations.