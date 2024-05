Chaises musicales en L1, Genesio proche de Lille

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, Paulo Fonseca quittera le LOSC à l'issue de la saison. Le Portugais est annoncé du côté de l'OM. Les Dogues vont donc devoir préparer sa succession comme il se doit.

A Lille, la saison aura été pleine de promesses. Paulo Fonseca et ses hommes ont trouvé leur rythme de croisière pour se hisser en haut du classement. Sauf catastrophe, les Dogues évolueront en Ligue des champions lors du prochain exercice. Mais cela se fera très certainement sans Paulo Fonseca. Le Portugais est plus que séduit par le projet de l'OM. Le LOSC va donc devoir anticiper au maximum et solliciter quelques profils pouvant apporter une belle plus-value.

Le LOSC prêt à tenter le coup pour Genesio

Selon les informations de Le Petit Lillois, la direction lilloise ne perd déjà pas de temps et cible Bruno Genesio, récemment parti du Stade Rennais. C'est en tout cas un nom qui séduit beaucoup Olivier Létang, qui devra convaincre de son côté Alessandro Barnaba, associé de Maarten Petermann et membre de Merlyn Partners, propriétaire du LOSC. Ce dernier avait imposé le profil de Paulo Fonseca dans le passé, pour un résultat plus que probant. Alors que le temps presse déjà pour préparer le futur, la possibilité de recruter un entraineur libre n'est en tout cas pas à balayer d'un revers de main. Surtout que Genesio compte une belle expérience au plus haut niveau. Outre l'ancien de Rennes ou de l'OL, le nom d'Habib Beye pourrait aussi revenir sur la table, lui qui cherche un projet plus séduisant que celui du Red Star. En tout cas, même si Lille cherche déjà ailleurs, des négociations pour prolonger Paulo Fonseca sont toujours en cours. L'optimisme ne règne pas dans le nord mais tout porte à croire que les Dogues tenteront leur chance jusqu'au bout pour faire changer d'avis le Portugais.