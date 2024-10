Lille perd l'un de ses tauliers pour six mois

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Terrible coup dur pour le LOSC ce mercredi puisque le club nordiste a confirmé la grave blessure de Tiago Santos. Le défenseur brésilien, excellent en ce début de saison, souffre d’une rupture des ligaments croisés.

« Ce mardi 15 octobre, notre défenseur latéral Tiago Santos a été victime d'une blessure au genou gauche, survenue au cours de la séance d'entraînement. D'après les examens réalisés, le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, laquelle nécessitera une intervention chirurgicale dans les prochains jours. L'indisponibilité de Tiago Santos, âgé de 22 ans, sera de plusieurs mois. Le LOSC envoie toutes ses forces à son joueur et l’accompagnera au plus proche pour son meilleur et son plus prompt rétablissement » a publié le LOSC sur son compte X officiel. Un énorme coup dur pour Lille au vu du début de saison canon du défenseur brésilien, dont le nom était déjà cité au Barça et dans les plus grands clubs européens.