Jonathan David reste à Lille, sa réponse est troublante

Par Corentin Facy

Meilleur buteur du LOSC avec 17 buts toutes compétitions confondues, Jonathan David ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Très convoité, l’international canadien ne ferme pas la porte aux Dogues.

Le cas Jonathan David tient en haleine les supporters de Lille et ça fait plusieurs années que cela dure. Meilleur buteur du club nordiste depuis son arrivée en provenance de La Gantoise en 2020 pour près de 30 millions d’euros, Jonathan David a suscité bien des convoitises été après été, sans pour autant trouver de porte de sortie. Il faut dire que le président lillois Olivier Létang s’est toujours montré très exigeant avec les clubs intéressés sur le prix à payer pour s’attacher les services du natif de Brooklyn.

🔵🔴 Barcelone surveille Jonathan David pour le recruter en tant qu'agent libre cet été, mais sa signature a perdu de son élan car il n'est pas considéré comme un titulaire au sein du club. . @ffpolo pic.twitter.com/Ed3tyDslEN — Blaugranation (@blaugranation_) December 29, 2024

La situation est désormais très simple pour l’attaquant de 24 ans, qui a le choix entre un départ libre en juin prochain dans le club de son choix ou une prolongation avec le LOSC. Ces dernières semaines, la tendance semble être à un départ mais tout reste possible dans ce dossier comme l’a confirmé le principal intéressé dans une interview accordée à La Voix du Nord, en ouvrant notamment la porte à une prolongation chez l’actuel quatrième de Ligue 1.

Prolonger ou partir, c'est « du 50-50 » pour David

« Comme le président l'a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions. On parle. Après, aucune décision n'est prise. On est en train de parler. La porte n'est jamais fermée. C'est du 50-50 » a promis Jonathan David, qui semble prêt à rester au LOSC même si son cas suscite bien des convoitises. Des gros clubs en Europe et notamment en Espagne ont été associés à l’international canadien ces dernières semaines, dont le FC Barcelone qui fait la chasse aux joueurs libres pour se renforcer à moindre coût. Une chose est en tout cas certaine, comme promis par Olivier Létang, il n’est pas question de voir Jonathan David partir au mois de janvier. Tout se jouera donc dans cette seconde partie de saison pour l’avenir de l’attaquant de Lille.