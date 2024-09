Vinicius a été trop loin, Madrid menace de l’abandonner

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Régulièrement victime de racisme en Liga, l’ailier du Real Vinicius Junior s’est dit inquiet avant le Mondial 2030 qui se jouera notamment en Espagne. Mais sa déclaration a provoqué la colère de José Luis Martinez-Almeida, le maire de Madrid qui exige des excuses.

Nouvelle polémique pour Vinicius Junior. Cette fois, l’ailier du Real Madrid fait parler de lui à cause d’une déclaration au micro de CNN. Le Brésilien a exprimé ses inquiétudes à cause du racisme qu’il subit régulièrement en Espagne, l’un des pays qui accueillera le Mondial 2030. « J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre la gravité de proférer des insultes à quelqu’un pour sa couleur de peau », a confié le Merengue.

« D'ici 2030, nous avons une grande marge pour évoluer, a-t-il poursuivi. Mais si les choses ne changent pas, je crois qu’il faudrait changer de pays hôte, parce que si le joueur ne se sent pas tranquille ni en sécurité pour jouer dans un pays dans lequel il peut être victime de racisme, ça sera un peu compliqué. » Ce n’est évidemment pas la meilleure publicité pour l’Espagne, ni pour Madrid dont le maire José Luis Martinez-Almeida a répondu à Vinicius Junior afin de réclamer ses excuses publiques.

Le maire de Madrid n'a pas aimé

« Nous sommes tous conscients qu’il y a des incidents racistes dans la société et que nous devons travailler dur pour les éliminer, a d’abord admis l’élu. Mais il est profondément injuste envers l’Espagne, et en particulier envers Madrid, de dire que nous sommes une société raciste et que cela met en danger l’organisation de la Coupe du monde 2030. Je lui demande de rectifier cela. Il faut qu’il rectifie, qu’il présente ses excuses. Il doit savoir que quand il y a un incident raciste, il nous aura tous à ses côtés. Mais nous ne serons pas tous à ses côtés s'il dit que nous sommes racistes. Parce que ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un se trompe, il doit se corriger. » Sauf que Vinicius Junior n'a pas inventé les épisodes racistes subis ces dernières années.