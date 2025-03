Harcelé à Madrid, Kylian Mbappé vit un enfer

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Quelques mois après sa signature au Real, Kylian Mbappé ne connaît toujours pas la ville de Madrid. L’attaquant français ne peut pas sortir comme il le voudrait à cause de son énorme popularité en Espagne.

Même s’il subit une nouvelle vague de critiques après ses récentes performances décevantes, plus personne ne doute de l’adaptation de Kylian Mbappé. L’international tricolore s’est bien intégré au Real Madrid. En revanche, c’est plus compliqué en ce qui concerne sa vie privée. Selon les informations de Relevo, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne connaît toujours pas la ville de Madrid. Le média local explique que Kylian Mbappé se contente surtout d’un parcours entre son domicile et le centre d’entraînement à Valdebebas.

Pour le reste, le natif de Bondy aimerait en faire davantage mais son énorme popularité l’en empêche. Chacune de ses sorties dans la capitale espagnole provoque un attroupement de fans déterminés à obtenir un autographe ou une photo avec leur idole. C’est effectivement le scénario vécu lorsque Kylian Mbappé s’est rendu au Corte Inglés, soit l’équivalent des Galeries Lafayette, à Pozuelo dans la périphérie de Madrid. Après seulement quelques minutes sur place, le capitaine de l’équipe de France s’est retrouvé au milieu d’une foule déchaînée.

Mbappé, un cas unique

Une situation ingérable pour l’attaquant du Real Madrid qui avait été contraint d’interrompre sa sortie. Dans ces conditions, Kylian Mbappé préfère rester chez lui ou réserver son temps libre à ses contrats commerciaux, à ses voyages à Paris et à Dubaï, où à des moments avec ses coéquipiers les plus proches, à savoir Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Antonio Rüdiger. Curieusement, nos confrères affirment que les autres stars de l’effectif Vinicius Junior et Jude Bellingham n’ont pas ce problème. En tout cas, Kylian Mbappé l'accepte et le vit comme une sorte de sacrifice pour évoluer au sein de son club favori.