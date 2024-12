Dans : Liga.

Par Alexis Rose

17e journée de la Liga :

Stade olympique Lluís Companys.

FC Barcelone - Leganes : 0-1.

But : Sergio Gonzalez (4e) pour Leganes.

Encore une fois défait en championnat, le Barça n’a maintenant plus aucune avance sur ses poursuivants. Toujours en tête, les Blaugrana d’Hansi Flick ne devancent l’Atlético qu’à la différence de buts et le Real d’un petit point, mais avec un match en plus que ses rivaux de Madrid.