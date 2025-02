Vinicius dehors, le Real est prêt à tout pour Yamal

Dans : Liga.

Porté par un secteur offensif de très haut niveau, le Real Madrid ne s’en contente pas. Son président Florentino Pérez rêve d’attirer le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal, quitte à pousser certaines de ses stars comme Vinicius Junior vers la sortie.

Les ambitions du Real Madrid n’ont pas de limites. Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé pour composer une attaque de feu avec Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo, Florentino Pérez en veut plus. Le média Gol Digital affirme que le président de la Maison Blanche veut voir plus de Merengue en sélection espagnole. C’est pourquoi le dirigeant rêve d’attirer Nico Williams et Lamine Yamal. Depuis leurs performances à l’Euro 2024, il est clair que les deux ailiers représentent l’avenir de la Roja.

Florentino Pérez les verrait bien sous le maillot du Real Madrid, quitte à sacrifier deux de ses stars. En effet, le patron madrilène serait prêt à vendre Vinicius Junior et Rodrygo. On parle d’un possible transfert du premier en Arabie Saoudite pour 300 millions d’euros. Quant à son compatriote brésilien, ses courtisans parmi lesquels on retrouve Manchester City pourraient faire grimper l’opération à près de 100 millions d’euros. Le Real Madrid aurait largement les moyens de payer la clause libératoire de Nico Williams fixée à 60 millions d’euros par l’Athletic Bilbao.

Ainsi, les Merengue espèrent que Lamine Yamal sera séduit à l’idée de rejoindre son ami dans la capitale. La tâche s’annonce néanmoins compliquée, voire impossible pour le champion d’Espagne en titre. On sait que le FC Barcelone, très attaché à sa pépite, se prépare à prolonger son contrat jusqu’en 2030 en juillet prochain, au moment de sa majorité. Quant à l’ailier formé à la Masia, son attachement au Barça semble écarter l’hypothèse d’un transfert chez le rival. « Impossible. Le Real, non », a récemment promis Lamine Yamal à Mundo Deportivo. Un sacré défi pour Florentino Pérez.