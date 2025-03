Esp ‍: Le Real Madrid blinde Raul Acensio

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2026, Raul Asencio va prolonger avec le club merengue, qui l’a propulsé en tant que titulaire cette saison.

Formé au Real Madrid et joueur de l’équipe réserve jusqu’au début de la saison, Raul Asencio a vu sa carrière prendre une autre dimension. Propulsé en tant que titulaire au sein de l’équipe de Carlo Ancelotti en raison des nombreuses blessures en défense (Carvajal, Militao, Alaba), le néo-international espagnol va être récompensé de son excellente saison sous les couleurs du Real Madrid. Et pour cause, Fabrizio Romano révèle qu’un accord est sur le point d’être conclu entre le club de la Casa Blanca et Raul Asencio pour une prolongation à long terme.

🚨⚪️ The agreement between Raúl Asencio and Real Madrid over new long term contract is almost done.



Final details to be sorted in the next weeks but there are no doubts on both sides, Asencio will sign new deal at the club.



