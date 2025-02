Bellingham insulte l'arbitre, le Real retient son souffle

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le derby madrilène s'est soldé par un match nul (1-1), mais une nouvelle polémique arbitrale agite le football espagnol. D'autant plus que Jude Bellingham a clairement dépassé les bornes.

Pendant toute la semaine, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont mis la pression sur Soto Grado, arbitre du match entre les deux premiers du championnat d'Espagne. Depuis plusieurs semaines, Carlo Ancelotti et son équipe se plaignent d'être pénalisés par des décisions arbitrales, tandis que les adversaires du Real estiment qu'il s'agit d'une attitude déplorable de la part d'un club qui se victimise sans aucune raison. Samedi soir, Soto Grado a donc été regardé de près, et hélas pour lui, il y a eu un fait de jeu qui laisse la place aux interprétations et ouvre donc la polémique. Cela concerne évidemment le penalty accordé aux Colchoneros, après usage de la VAR. Libre à chacun de juger si la faute d'Aurélien Tchouameni valait cette sanction, qui a permis à l'Atlético d'ouvrir le score. Mais c'est l'attitude de Jude Bellingham qui fait également énormément de bruit dans toute l'Europe.

Jude Bellingham just shouted "FUCK YOU MAN! FUCK OFF!"pic.twitter.com/cLusgSK3YM — Football Report (@FootballReprt) February 8, 2025

Au moment où le joueur anglais est moins décisif que l'an dernier, son comportement face à l'un des juges de touche fait scandale. En effet, alors que ce dernier avait désigné que la touche revenait à l'Atlético de Madrid, Jude Bellingham a craqué. « Va te faire foutre mec, va te faire foutre », a lancé l'international anglais du Real Madrid, qui malheureusement pour lui a vu cette séquence être diffusée en direct à la télévision.

Du côté du Real Madrid, tandis que l'on se plaint du penalty, on espère surtout que les instances espagnoles ne vont pas rattraper Jude Bellingham, lequel n'a même pas été averti, alors que ses propos sont clairement audibles. En Angleterre, les tabloïds se déchaînent contre Jude Bellingham, accusé de ne pas être capable de tenir ses nerfs et qui peut craindre de prendre cher. Pour l'instant la Liga n'a pas du tout communiqué sur ce sujet, devant déjà gérer le sujet du penalty.