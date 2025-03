Mbappé rechute au Real, Ancelotti a sa théorie

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A nouveau décevant avec le Real Madrid, Kylian Mbappé réapparaît dans le viseur de la presse espagnole. L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a donc défendu son attaquant devant les médias ce samedi.

Kylian Mbappé retombe dans ses travers. Après des débuts difficiles, l’attaquant du Real Madrid avait fait taire ses détracteurs. On peut même dire que le Français s’était mis tout le monde dans la poche avec des performances de haut niveau. Mais sa prestation ratée lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid (2-1) a encore alerté les observateurs espagnols. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Carlo Ancelotti a dû évoquer la méforme de son buteur en conférence de presse.

Ancelotti y el ¿mal? momento que atraviesa Mbappé pic.twitter.com/bDYAJI6FVz — MARCA (@marca) March 8, 2025

« Ce qu’on a vu contre l’Atlético, c’est qu’il n’a pas reproduit ce qu'il a fait contre Manchester City (3-1 en barrage retour de la C1). Contre Manchester City, il a marqué trois buts et contre l'Atlético il n'a pas marqué, a résumé l’Italien. D’une manière générale, il se débrouille très bien et nous sommes très contents de lui, et nous tenons compte, et lui-même tient compte, du fait qu’il n’est pas toujours à son meilleur niveau. Ce n'était pas sa meilleure version contre l'Atlético. »

Rien de surprenant pour Ancelotti

« Dans une saison aussi exigeante, c'est assez normal, surtout pour un joueur de qualité. Les joueurs de qualité ont plus de hauts et de bas parce que c'est génétique, a expliqué le coach merengue. Pour un joueur qui a une grande qualité, c'est plus compliqué d'avoir de la continuité. C'est ce qui est arrivé à Mbappé pendant le match. Mais il est très bon. Si nous sommes en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à lui parce qu'il a marqué quatre buts en barrages. Nous sommes tous contents, il apportera encore plus dans cette fin de saison. » Et peut-être dès dimanche contre le Rayo Vallecano en Liga.