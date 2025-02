Yamal veut imiter Mbappé, il menace le Barça

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça a la chance de pouvoir compter Lamine Yamal dans son effectif. Le joueur espagnol veut néanmoins revoir les termes de son contrat en Catalogne en cas de prolongation.

A Barcelone, les difficultés financières sont encore bien réelles mais heureusement, les Catalans peuvent s'appuyer sur leur centre de formation. Lamine Yamal est incontestablement l'une des meilleures réussites catalanes de ces dernières années. On ne compte plus les prouesses de l'international espagnol. A 17 ans, Lamine Yamal est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2026, le Barça veut absolument le prolonger. Mais la nouvelle star du Barça veut une belle revalorisation salariale, lui qui touche actuellement moins de 2 millions d'euros par an.

Le Barça reçoit la facture de la part de Jorge Mendes

Selon les informations de Don Balon, Lamine Yamal veut un contrat astronomique pour prolonger l'aventure en Catalogne. Un contrat similaire à celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour rappel, le Français touche un salaire d'environ 31 millions d'euros par an. Le Barça sait qu'il ne devra pas manquer le coche avec son jeune prodige, quitte à faire un effort financier important. Difficile en revanche d'imaginer la direction catalane pouvoir donner 30 millions d'euros à Lamine Yamal. A noter que le PSG veut toujours tenter le coup pour charmer l'entourage du joueur, notamment son père. Le club de la capitale pourra s'aligner sur ses demandes. La mission s'annonce dure car la priorité de Yamal est actuellement de continuer à Barcelone. C'est là où il veut gagner des trophées et là que tous ses amis évoluent. En tout cas, les Catalans sont fixés sur les attentes de Jorge Mendes et son jeune client.