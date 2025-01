350 millions pour Vinicius, le Real reçoit l'offre du siècle

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’intérêt de l’Arabie Saoudite pour Vinicius est plus fort que jamais. La preuve, le club d’Al-Ahli est prêt à offrir 350 millions d’euros au Real Madrid pour le transfert de l’international brésilien l’été prochain.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, Vinicius Junior sera à un tournant de sa carrière l’été prochain. A seulement 24 ans, la star brésilienne va devoir faire un choix déterminant : rester dans la capitale espagnole ou céder face au forcing colossal de l’Arabie Saoudite pour le recruter. Depuis plusieurs mois, les dirigeants de la Saudi Pro League font des pieds et des mains pour convaincre Vinicius et cela va se matérialiser par une offre historique.

Real : Vinicius ou Mbappé, le vestiaire a choisi son camp https://t.co/mN6BUMnEFb — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2025

A en croire les informations du journaliste britannique Ben Jacobs pour Give Me Sport, le club d’Al-Ahli est prêt à proposer 350 millions d’euros au Real Madrid pour s’attacher les services de « Vini » l’été prochain. A ce prix, Florentino Pérez va logiquement se poser des questions d’autant que sans le savoir, le Real Madrid a peut-être recruté le successeur de Vinicius cet été en la personne… de Kylian Mbappé. De son côté, le Brésilien va devoir réfléchir et à n’en pas douter, il risque de passer des nuits agitées puisque l’Arabie Saoudite est prête à lui offrir un salaire indécent à hauteur de 1 millard d’euros sur quatre ans.

Al-Hilal prêt à faire sauter la banque pour Vinicius

Des émoluments qui en feraient le joueur le mieux payé de l’histoire du football, devant Cristiano Ronaldo et son nouveau contrat en béton offert par Al-Nassr. Reste maintenant à voir si le Real Madrid et Vinicius vont céder face à autant d’argent alors que dans le même temps, l’Arabie Saoudite est toujours à fond sur Mohamed Salah, qui négocie avec Liverpool pour une prolongation de contrat et qui reste surveillé par le Paris Saint-Germain. Plus calme l’été dernier, l’Arabie Saoudite a bien l’intention de revenir en force dès le mois de juin prochain.