La Liga et la Fédération recalent le Barça pour Dani Olmo

Sollicitées pour les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor, la Liga et la Fédération espagnole de football (RFEF) n’ont pas répondu favorablement à la demande du FC Barcelone. Le club catalan ne peut toujours pas utiliser ses deux joueurs pour la deuxième partie de saison.

La mauvaise nouvelle se confirme pour Dani Olmo et Pau Victor. Ce samedi, la Liga et la Fédération espagnole de football (RFEF) ont publié un communiqué commun pour répondre au FC Barcelone. Les deux instances refusent officiellement les inscriptions des deux Blaugrana. Une véritable catastrophe pour le club catalan qui ne pourra pas utiliser le milieu offensif ni l’attaquant polyvalent pour la deuxième partie de saison. En cause, sa situation économique et le non-respect du fair-play financier de la Liga.

Rappelons que Dani Olmo et Pau Victor étaient déjà dans la même situation l’été dernier. Mais grâce à un point du règlement, la longue absence pour cause de blessure d’Andreas Christensen avait permis au Barça d’utiliser une marge salariale pour inscrire les deux joueurs jusqu’en janvier. Le vice-champion d’Espagne avait alors plusieurs mois pour trouver une solution, sans succès. Le club dirigé par Joan Laporta a pourtant négocié un contrat historique avec son équipementier Nike. Et tout récemment, le Barça vient de vendre l’exploitation de loges VIP du futur Camp Nou pour une valeur de 100 millions d’euros.

Un dernier recours pour le Barça

Ces opérations ont suffi pour soulager les finances et permettre au FC Barcelone de recruter sans les restrictions connues ces dernières années, mais pas pour inscrire Dani Olmo ni Pau Victor. A noter que le Barça, contraint de payer les salaires des deux joueurs, risquent de voir l’international espagnol partir libre en raison d’une clause dans son contrat. Ce n’est pas encore son intention et le club compte maintenant porter l’affaire devant la justice.