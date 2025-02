Arbitres corrompus, un Madrilène a honte du Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En colère contre l’arbitrage en Espagne, le Real Madrid n’a pas hésité à parler de corruption dans une lettre. En tant que Madrilène, le président de la Liga Javier Tebas ressent un sentiment de honte.

Pablo Longoria n’est pas le seul à dénoncer de la corruption chez les arbitres. Comme le président de l’Olympique de Marseille, le Real Madrid a également remis en cause l’honnêteté des officiels. La Maison Blanche avait écrit un courrier à la Fédération espagnole dans lequel elle évoquait un système « corrompu de l’intérieur ». Ces mots ont évidemment choqué en Espagne. A tel point que Javier Tebas a du mal à assumer ses origines madrilènes.

Tebas ironise

« Je suis un Madrilène en hibernation, a lâché le président de la Liga devant les médias. Il y a une conspiration mondiale… Tout le monde est contre Madrid, contre ses projets… Je ne sais plus si les arbitres ont un parti pris contre le Real ou s’ils ont un parti pris pour que les autres clubs gagnent… Ils ne revoient plus les erreurs contre le Real, ils revoient ce que le Rayo a fait contre le Barça, contre l'Atlético, contre les autres... Les arbitres font des erreurs, et je crois qu'il faut faire une réforme profonde, mais il est important d'analyser pourquoi je les traite de pleurnichards. »

« Jusqu'au 23 novembre, Florentino Pérez était membre du conseil d'administration de la Fédération et n'a rien dit, a rappelé le dirigeant. Pour moi, le discours du Real, maintenant avec un courrier agressif, n'en vaut plus la peine, parce qu'ils n'ont rien dit. Nous avons tenu une Assemblée pour voir quel était le meilleur modèle d'arbitrage, après le cas Negreira, et le Real n'était pas là contrairement à la majorité des clubs. Pour moi, ce sont des pleurnichards car s'ils gagnent, cela signifie qu'ils ont gagné contre toutes les forces du bien et du mal et s'ils perdent, cela signifie qu'il y a une conspiration de tout le corps arbitral. »

No quiero que me mal interprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana.

Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido,… — Fede Valverde (@fedeevalverde) February 18, 2025

« Moi qui ai des petits-enfants et des enfants madrilènes, je commence à avoir honte d'avoir été Madrilène. Le Real n'a jamais été un club qui pleure. Hier, les joueurs se tenaient derrière la banderole (soutenant les arbitres, ndlr). Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu’ils le pensaient ? Je pense que oui, a deviné Javier Tebas avant de rappeler le changement de discours d’un Merengue sous la pression de ses supérieurs. Et sinon, interrogez Valverde sur le tweet qu'il a posté et qu'il a dû rectifier rapidement. Ils lui demandent ce qui s'est passé pour parler d'un sujet et en une heure, il a dû changer le tweet. Ils tentent d'impliquer tous les supporters madrilènes dans une politique de conspiration qui n'existe pas. » De son côté, le Real Madrid n'a pas corrigé ses propos.