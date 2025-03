Daniel Alves acquitté en appel ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

C'est un énorme coup de tonnerre en Espagne, Daniel Alves, qui avait été condamné à 4 ans et demi de prison pour une agression sexuelle commise à Barcelone, a été acquitté ce vendredi par la cour de justice de Catalogne. Le témoignage de la victime supposée semblait insuffisant.

« Daniel Alves est innocent. Cela vient d'être prouvé. Justice a enfin été rendue. Je suis très émue et très heureuse. Cela signifie que cet homme est innocent (...) Nous sommes très heureux, je faisais confiance au tribunal . Je ne peux pas en dire plus. C'est une période très émouvante. Allons-nous demander réparation ? Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire », a commenté Inés Guardiola, l'avocate de l'ancien joueur du Barça et du PSG, au micro de RAC1.