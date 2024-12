Esp ‍: Le Barça coule pour trois raisons

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le FC Barcelone est toujours leader de la Liga, mais l’étau se resserre pour l’équipe d’Hansi Flick, battue par Leganès dimanche soir (0-1) et dont la dynamique n’est clairement plus celle du début de saison.

Le Barça version rouleau compresseur a du plomb dans l’aile. Dimanche soir, les hommes d’Hansi Flick ont concédé une nouvelle défaite en Liga, cette fois à domicile contre Leganès (0-1). Les coéquipiers de Lamine Yamal sont en grande difficulté depuis plusieurs semaines, en attestent les huit derniers matchs toutes compétitions confondues avec trois défaites et un match nul. Le Barça n’a plus qu’un point d’avance (avec un match de plus) sur le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, un constat qui inquiète les Socios du club catalan ainsi que le journal Marca. Dans son édition du jour, le grand quotidien espagnol a fait l’autopsie de ce Barça très malade et a pointé du doigt les trois causes de cette dégringolade.

La première est indiscutablement le niveau de la défense, si impériale en début de saison et qui n’affiche plus autant de force et de sérénité depuis quelques temps. Dimanche soir, Jules Koundé a indéniablement été le meilleur Barcelonais mais à ses côtés, Garcia, Martinez, Balde et Pena ont été à la peine tout comme le milieu de terrain formé par Casado et Pedri. Le bloc défensif du Barça bat de l’aile et c’est l’une des explications de la mauvaise passe de l’équipe blaugrana. La seconde raison de la crise du FC Barcelone en Liga se nomme Robert Lewandowski. Son rendement a « considérablement baissé » comme le souligne Marca.

Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal moins décisifs

Auteur de seulement deux buts sur les six derniers matchs, le meilleur buteur de la Liga doit davantage aider son équipe dans ce moment difficile, ce qu’il n’a pas été capable de faire dimanche soir. Enfin, l’influence moins importante de Lamine Yamal et de Raphinha est évoquée par Marca, qui regrette que dès que les deux ailiers catalans ont une baisse de rendement, personne n’est vraiment capable de prendre le relai. La trêve hivernale va arriver au meilleur moment pour le Barça, dont les joueurs ont visiblement besoin de se reposer pour revenir plus fort en 2025. Mais avant de penser aux fêtes de Noël, un dernier choc attend le club catalan avec la réception de l’Atlético de Madrid samedi soir. Une affiche cruciale pour savoir qui terminera 2024 en tête de la Liga.