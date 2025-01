Barça ‍: La Liga valide Olmo, Madrid crie au scandale

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Alors que le FC Barcelone a gagné une première bataille sur le plan juridique pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor en Liga, les clubs espagnols comme l'Atlético de Madrid crient à l'injustice…

C’est une affaire qui n’a pas fini de faire parler, surtout qu’elle n’est pas encore officiellement terminée. Mercredi, le Barça avait déjà reçu une première bonne nouvelle de la part du Conseil supérieur des sports espagnol, qui avait autorisé le club catalan à faire rejouer Dani Olmo et Pau Victor. Et ce jeudi soir, la bonne nouvelle a été confirmée par la Liga, qui a inscrit les deux Blaugrana dans sa liste des recrues. Ce qui signifie donc que jusqu’à l’issue du litige, Olmo et Victor vont pouvoir jouer sachant que la mesure prise par le Conseil suspend l’annulation des licences.

𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐎𝐥𝐦𝐨 y 𝐏𝐚𝐮 𝐕𝐢́𝐜𝐭𝐨𝐫, inscritos en la Liga — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 9, 2025

De quoi faire le bonheur du Barça. « Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Dani Olmo et Pau Víctor ont été inscrits dans la Liga. Les deux joueurs du Barça sont ainsi à la disposition de Hansi Flick pour disputer la finale de la Super Coupe d'Espagne ce dimanche 12 janvier. Mercredi 8 janvier, le Conseil Supérieur des Sports (CSD) a donné la mesure conservatoire permettant à Olmo et Pau Víctor de jouer. Et, ce jeudi 9 janvier, les deux apparaissent déjà comme inscrits en Liga », a expliqué le FCB dans un communiqué.

« Cette intervention gouvernementale crée un précédent très dangereux »

Cette annonce de la validité des contrats d’Olmo et Victor continue en tout cas de faire monter la grogne en Espagne, où certains clubs se plaignent publiquement comme Las Palmas ou Malaga. Mais c’est désormais au tour d’un grand club d’Espagne de dénoncer une injustice. Vu que ce jeudi soir, l’Atlético de Madrid a publié un communiqué incendiaire.

Comunicado oficial sobre la resolución del CSD



ℹ️ https://t.co/OTTpdbB7n9 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2025

« L’Atlético de Madrid veut montrer sa profonde préoccupation face à la situation générée dans le football espagnol après la résolution adoptée ce mercredi par le Conseil supérieur des sports. Nous considérons que cette décision met en danger le système actuel, remettant en question les règles du jeu. La loi du sport inclut et protège le contrôle économique de la Liga. Avec cette résolution, il est mis en danger. Le contrôle économique de la Liga a été le principal outil mis en place dans notre football pour assurer sa solvabilité. Notre club, comme tous les membres de la Liga jusqu’à cette résolution, ont respecté les règles de contrôle économique et nous continuerons à les respecter. Cette intervention gouvernementale crée un précédent très dangereux, car elle ouvre la porte à des violations des règles et à la répétition des graves erreurs du passé », peut-on lire sur le site des Colchoneros, qui estiment donc que le Barça a bafoué les règles du fair-play financier sans être totalement sanctionné…