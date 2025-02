Vinicius Jr viré du Real, terrible sondage à Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Vinicius Jr sera en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2027. Le Brésilien peine à se mettre d'accord avec le club espagnol pour continuer l'aventure.

Le Real Madrid souhaite prolonger le contrat de Vinicius Jr. Son bail expire en juin 2027 et le temps presse. Surtout au vu des clubs intéressés par le prodige brésilien. Le PSG est à l'affût même si l'Arabie saoudite veut tout faire pour le convaincre de rejoindre l'aventure Saudi Pro League. Une offre d'1 milliard d'euros lui a même été faite. De quoi le faire réfléchir, même si la priorité à l'heure actuelle pour Vinicius Jr est de prolonger au Real Madrid. Du côté des fans et observateurs madrilènes, l'international auriverde commence néanmoins à perdre du crédit. Cela est dû à l'arrivée de Kylian Mbappé mais aussi à son comportement pas toujours à la hauteur de son statut.

Vinicius Jr n'a plus la cote

Ces dernières heures, le média AS proposait une question à ses lecteurs : Vendriez-vous Vinicius Jr à l'Arabie saoudite ou espérez-vous une prolongation de contrat à Madrid ? Et les résultats sont pour le moins surprenants. En effet, il apparait que 57,6% des lecteurs veulent une vente du Brésilien en Saudi Pro League. Ils ne sont donc que 42,4% à vouloir voir l'ailier rester au Real Madrid. Reste à savoir si cela jouera dans la future décision de Vini Jr, qui veut se sentir apprécié pour donner le meilleur de lui-même. A noter que, toujours d'après le média espagnol, la porte est entrouverte du côté merengue pour laisser filer le joueur de 24 ans. Mais le club de la capitale veut récupérer au moins 300 millions d'euros pour le laisser filer. L'Arabie saoudite est loin d'avoir dit son dernier mot et reste en contacts avec l'entourage de Vinicius Jr. Le dossier est bien vivant et devrait encore perturber le Real Madrid d'ici la fin de saison.