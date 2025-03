Real ‍: Kylian Mbappé et Vinicius, le divorce est signé

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé à Villarreal samedi soir (1-2), Kylian Mbappé a été déterminant pour le Real Madrid. Mais son entente avec Vinicius est la source d’inquiétudes de plus en plus vives dans la capitale espagnole.

Buteur à deux reprises samedi soir sur la pelouse de Villarreal, Kylian Mbappé a confirmé son statut de joueur le plus décisif du Real Madrid. L’attaquant tricolore totalise à présent 31 buts sous les couleurs merengue, une vraie performance pour une première saison dans la capitale espagnole. L’ancien attaquant du PSG a presque éclipsé Vinicius, homme fort du Real ces dernières années, nettement plus en retrait depuis la venue du capitaine de l’Equipe de France. Pour ne rien arranger, la presse espagnole a laissé courir le bruit d’une mauvaise entente entre les deux hommes ces derniers jours.

Une tendance qui ne serait pas simplement le fruit des fantasmes des médias en Espagne puisque L’Equipe confirme que ce n’est pas le grand amour entre la star brésilienne et l’attaquant des Bleus. Dans son édition du jour, le quotidien national évoque notamment l’agacement de Kylian Mbappé vis-à-vis de son coéquipier. « Mbappé a montré quelques signes d’agacement, notamment en fin de match, lorsque Vinicius a préféré servir Arda Güler plutôt que de centrer en retrait dans sa direction, ce qui lui aurait sans doute permis de signer un triplé. Si sa relation technique avec Bellingham est de plus en plus porteuse d’espoirs, celle avec le Brésilien paraît s’étioler » note le journal.

Une relation de plus en plus froide avec Vinicius

Autant dire que pour Carlo Ancelotti, la trêve internationale arrive au bon moment. D’abord pour permettre de souffler après un calendrier infernal qui a vu le Real Madrid jouer en permanence tous les trois jours. Mais aussi afin que ses stars puissent s’aérer l’esprit en sélection… en espérant que Mbappé et Vinicius reviennent moins fâchés dans deux semaines. Car malgré tout, leur duo sera crucial pour permettre à la Casa Blanca d’atteindre ses objectifs, en Liga et en Ligue des Champions.