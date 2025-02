Esp ‍: Haaland aux oubliettes, le Barça craque pour Isak

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le FC Barcelone souhaite profiter du prochain mercato estival pour préparer la succession de Robert Lewandowski, dont le contrat expire en juin 2026 et le club blaugrana a flashé sur Alexander Isak.

Longtemps associé à Erling Haaland afin que le Norvégien prenne la succession de Robert Lewandowski, le FC Barcelone a abandonné la piste du buteur de Manchester City après sa prolongation XXL chez le champion d’Angleterre en titre jusqu’en 2034. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund est officiellement devenu hors de portée du club blaugrana, qui a vite rebondi puisque le journaliste espagnol José Alvarez révèle en ce début de semaine que l’état-major du Barça a identifié Alexander Isak comme sa priorité absolue au poste de numéro neuf l’été prochain.

Le vice-champion d’Espagne en titre souhaite recruter un avant-centre un an avant le probable départ de Robert Lewandowski en juin 2026 afin d’anticiper la succession du buteur polonais et l’attaquant de Newcastle semble être l’élu. Lié aux Magpies jusqu’en juin 2028, le Suédois de 25 ans réalise une saison incroyable avec 17 buts et 5 passes décisives en Premier League. Des performances qui ont convaincu le Barça de miser sur lui même s’il faudra sortir l’artillerie lourde pour convaincre l’Arabie Saoudite, aux commandes de Newcastle, de laisser filer un tel joueur.

Le Barça veut aussi prolonger Yamal et Raphinha

Malgré des limites financières connues de tous, le Barça reste très ambitieux et souhaite attirer un joueur de ce calibre en attaque tout en conservant ses meilleurs éléments offensifs. Sport indique en parallèle que le club travaille sur la prolongation de Raphinha pour deux ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2029. La signature du nouveau contrat de Lamine Yamal est également dans les tuyaux. Joan Laporta a du pain sur la planche pour finaliser tous ces dossiers mais les supporters catalans seront ravis de constater que leur club est plus ambitieux que jamais sur le marché des transferts.