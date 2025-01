Rashford malgré la crise, le Barça est magique

Dans : Liga.

En grande difficulté avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone a finalement obtenu les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Cet épisode aurait pu freiner les ardeurs des Blaugrana sur le marché des transferts. Mais le Barça va tenter de conclure l’arrivée de l’attaquant Marcus Rashford.

Le FC Barcelone peut souffler. Au terme d’un long feuilleton à suspense, le club catalan a fini par valider les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Ce déblocage est apparu après l’appel devant le Conseil Supérieur du Sport (CSD) qui n’a pas suivi la décision du championnat espagnol. Le Barça ne respecte toujours pas les règles du fair-play financier de la Liga, d’où la fermeté de l’instance qui compte bien faire annuler le verdict du CSD. Autant dire que le président catalan Joan Laporta a tout intérêt à trouver une solution.

Le Barça bien placé pour Rashford

Ce n’est pas le moment de dégrader la situation économique du Barça. Le vice-champion d’Espagne n’était donc pas censé animer ce mercato hivernal. Et pourtant, le FC Barcelone s’active pour recruter Marcus Rashford. D’après plusieurs sources en Angleterre, Manchester United, dont le manager Ruben Amorim a écarté son attaquant à plusieurs reprises, ouvre la porte à un prêt avec obligation d’achat, et avec une prise en charge partielle du salaire annoncé à plus de 300 000 euros par semaine.

Une telle opération alourdirait quand même la masse salariale des Barcelonais. Ce qui les placerait d’autant plus dans le viseur de la Liga. Il faut néanmoins prendre en compte l’hypothèse d’un départ important. De retour après une longue absence pour cause de blessure, le défenseur central Ronald Araujo est annoncé sur le départ à la Juventus Turin. L’économie de ses revenus et le montant récolté pour son transfert pourraient donner de la marge au Barça. Suffisant pour faire de la place à Marcus Rashford ? En tout cas, la presse anglaise affirme que le Red Devil a fait de Barcelone sa priorité.