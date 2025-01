Real ‍: Ancelotti à cran, il n'a pas oublié la gifle du Barça

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, le Real Madrid retrouve Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. En octobre dernier, les Catalans avaient écrasé les Merengues 4-0 à Bernabeu. Carlo Ancelotti et ses hommes ont travaillé pour éviter de revivre ce traumatisme.

Le Real Madrid favori du clasico de dimanche, c'était impossible à prédire il y a encore quelques semaines. En effet, lors de leur dernière confrontation, le FC Barcelone avait frappé un grand coup. Les hommes de Flick avaient gagné 4-0 sur la pelouse de leur rival madrilène. Leader incontesté de la Liga à ce moment-là, le Barça était craint en Europe et se dirigeait déjà vers le titre national. La donne a bien changé avant la finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche en Arabie Saoudite. Le Real Madrid s'est relancé et a pris la tête du championnat à Barcelone. Les Blaugranas sont désormais troisièmes après avoir subi 4 défaites depuis ce fameux clasico.

Ancelotti méfiant après la claque d'octobre

Le rapport de force s'est inversé mais pas question pour Carlo Ancelotti de bomber le torse. Sérieux devant les journalistes en conférence de presse, l'Italien a confié avoir préparé avec minutie ce nouveau Real-Barça. La compétition a beau être secondaire, son équipe devra réaliser la meilleure prestation possible pour éviter une nouvelle déconvenue et surtout laver l'affront du précédent match entre les deux ennemis espagnols.

« Nous avons fait une évaluation assez claire de cette défaite. Nous avons bien commencé et nous nous sommes effondrés en deuxième mi-temps. Nous devons reproduire les bonnes choses que nous avons faites et éviter les erreurs commises. Un Clasico est toujours un Clasico, encore plus s’il s’agit d’une finale. Jouer contre Barcelone est toujours quelque chose de spécial. [...] C’est une finale, nous sommes très proches d’un nouveau titre et nous ne pensons qu’au positif. Je suis conscient que tout peut arriver dans le football. […] C’est un match qui n’est pas prévisible. Nous savons ce que nous devons faire pour réduire les risques, mais personne ne peut prédire le résultat. La seule chose que nous pouvons contrôler c’est notre performance sur le terrain, et je suis persuadé qu’elle sera très bonne », a t-il indiqué. Battre Barcelone avec la manière vaut plus que tous les trophées du monde à Madrid.