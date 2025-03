Le Real bloque 60ME pour remplacer Vinicius Jr

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid peut encore tout rafler en cette fin de saison. Vinicius Jr espère être l'un des acteurs majeurs de l'équipe espagnole, lui qui ne sait pas encore de quoi son avenir proche sera fait.

Le Real Madrid sera encore une fois l'une des équipes à suivre en cette fin de saison. Les coéquipiers de Kylian Mbappé sont encore en lice dans toutes les compétitions et leur appétit est plus qu'énorme. Carlo Ancelotti va néanmoins devoir gérer parfaitement les individualités qui composent son effectif. Cette saison, il doit notamment faire avec Jude Bellingham, Vinicius Jr ou encore Kylian Mbappé. L'été prochain, une de ces trois stars pourrait cependant quitter le navire merengue. En effet, Vinicius Jr a quelques offres sous la main et il n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid, lui qui expire en juin 2027.

Le Real Madrid prépare déjà ses arrières

Selon les informations de Fichajes, si Vinicius Jr décidait de partir l'été prochain, alors le Real Madrid a déjà le nom de son remplaçant. En effet, le média affirme que les champions d'Europe se pencheront sur Nico Williams avec une offre de 62 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. L'agent du jeune Espagnol voit en plus d'un bon oeil une arrivée dans un club plus huppé que Bilbao malgré la très forte attache du joueur pour le club basque. A noter que si Nico Williams signe au Real Madrid, il sera le seul et unique remplaçant de Vinicius Jr. Sa polyvalence et son grand talent plaisent beaucoup à la direction madrilène. Une direction madrilène qui ne désespère pas de réussir à prolonger le bail de Vinicius Jr. La fin de saison jouera beaucoup dans la décision du Brésilien, qui a perdu de sa superbe depuis l'arrivée l'été dernier de Kylian Mbappé.