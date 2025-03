Le Mondial avec le Real, Cristiano Ronaldo tend la perche

Alors que son équipe d’Al-Nassr n’est pas qualifiée pour le Mondial des clubs, Cristiano Ronaldo garde un mince espoir de disputer la compétition cet été. L’attaquant en fin de contrat ne serait pas contre une nouvelle pige au Real Madrid.

L’hypothèse paraît peu probable et pourtant, Cristiano Ronaldo a peut-être l’opportunité de disputer le Mondial des clubs aux Etats-Unis cet été. L’attaquant d’Al-Nassr arrive à la fin de son contrat en juin et peut envisager une brève expérience au sein d’une des équipes qualifiées. A priori, si l’un des 32 participants devait lui ouvrir la porte, ça ne serait pas l’Inter Miami de Lionel Messi. Le journaliste Fabrizio Romano a en effet démenti cette folle hypothèse. Alors qui pour tendre la main au Portugais ?

🚨❌ Reports of Cristiano Ronaldo and Leo Messi to play together at Inter Miami for Club World Cup on short term deal are wide of mark.



There’s absolutely nothing into those stories. pic.twitter.com/RSCZANvwqq