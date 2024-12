Real Madrid ‍: Ancelotti dit stop, Zidane contacté en urgence

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid réalise pour le moment une saison très décevante. Il se dit que Carlo Ancelotti est lassé par l'environnement au club et envisage un départ en fin d'exercice.

Au Real Madrid, c'est l'heure des doutes. La Casa Blanca n'y arrive pas depuis le début de la saison. En Ligue des champions, le bilan est chaotique. En Liga, l'irrégularité affichée par les hommes de Carlo Ancelotti commence à inquiéter. Publiquement, l'entraîneur italien garde confiance et regrette les critiques émises sur son Real Madrid, affirmant que son groupe sera au rendez-vous quand les grandes échéances arriveront. Cependant, en interne, les choses seraient différentes et l'ancien entraineur du PSG serait lassé par tout ce qui se dit sur lui et son équipe. A tel point qu'un départ est plus que jamais envisagé par Carlo Ancelotti.

Ancelotti out, Zidane in ?

Ces dernières heures, la presse italienne affirme que l'Italien a déjà prévenu sa direction d'un départ en fin de saison. Un accord pourrait en plus être prochainement trouvé avec l'AS Rome, un club qu'il connait bien, même si la Louve a aussi dans le viseur Massimiliano Allegri et Vincenzo Montella. Don Balon rajoute de son côté que le Real Madrid va désormais devoir préparer une nouvelle ère sans Ancelotti. Et Florentino Pérez a apparemment deux profils en tête : Xabi Alonso et Zinédine Zidane. Le premier est une cible de longue date des Espagnols mais a encore un contrat à Leverkusen jusqu'en juin 2026. Le Real Madrid devra donc indemniser le Bayer en cas de départ. Concernant Zidane, un deal serait plus simple, le champion du monde 98 étant libre de tout contrat depuis son départ en 2021 du... Real Madrid. Reste à savoir si Zidane serait motivé à l'idée d'une nouvelle expérience avec la Maison Blanche. Mais tout porte à croire qu'avoir un tel groupe à disposition, dont Kylian Mbappé, saurait le séduire.