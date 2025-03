Esp ‍: Terrible coup dur, le Barça fait une croix sur le Camp Nou

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone joue dans le stade olympique de Montjuic. Et cela va encore durer un moment, car les travaux du Camp Nou sont loin d’être terminés.

Les travaux du Camp Nou sont beaucoup plus longs que prévu. Mauvaise nouvelle pour les supporters du FC Barcelone, ils vont retrouver leur stade plus tard que ce qui avait été annoncé. Alors que l’équipe d’Hansi Flick joue à Montjuic depuis le début de la saison, un retour au Camp Nou était prévu d’ici à la fin de la saison. Mais à en croire les informations de Relevo, les plans ont changé et à présent, il n’est plus du tout question pour les Blaugrana de revenir dans leur gigantesque enceinte d’ici la fin de la saison au mois de juin. Le média espagnol révèle notamment que les normes incendies délivrées par les pompiers ne le seront pas à temps et que par conséquent, la réouverture du stade va être décalée.

Le Camp Nou fermé jusqu'en 2026 ?

El Barça se despide del Camp Nou este curso.



▪️ No llega con el plan de incendios y los peores augurios hablan de 2026.



▪️ El estadio no llegará a los niveles de seguridad requeridos para que los bomberos lo aprueben.@super_martinez 🤝 @jordicarderohttps://t.co/tIVIe5qouh — Relevo (@relevo) March 4, 2025

Les prévisions les plus pessimistes indiquent même que le début de la saison prochaine ne se fera pas non plus au Camp Nou et que Lamine Yamal et ses coéquipiers vont devoir attendre 2026 pour refouler cette pelouse mythique. Un énorme coup dur pour le club blaugrana, aussi bien d’un point de vue sportif que financier. Car il est évident que jouer dans une enceinte de 99.000 places booste considérablement les finances du club présidé par Joan Laporta, qui doit se contenter pour l’instant du stade olympique de Montjuic et de ses 55.000 places. Alors que l’équipe se porte merveilleusement cette saison en occupant la première place de la Liga et en abordant avec confiance les 8es de finale de la Ligue des Champions, nul doute que cette mauvaise nouvelle viendra contrarier dirigeants, joueurs et supporters.