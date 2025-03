Real ‍: Arda Guler salement humilié à Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a encore beaucoup d'objectifs à remplir en cette fin de saison. Les places sont chères dans la capitale espagnole et Arda Guler le sait bien.

Le Real Madrid peut encore remporter pas mal de titres en cette fin de saison, dont la Ligue des champions et la Liga. Tous les joueurs auront sans doute un coup à jouer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais force est de constater que les places sont chères et que l'Italien a son ossature en tête pour composer son équipe. Malgré son grand talent, Arda Guler n'est que très peu utilisé comme titulaire depuis quelque temps. Le Turc peine à s'imposer dans une institution comme le Real Madrid. Le prodige de 20 ans figure d'ailleurs derrière Luka Modric dans la hiérarchie des milieux de terrain alors que le Croate est âgé de 39 ans. Pas étonnant pour Antonio Romero.

Arda Guler et le Real Madrid, ce n'est pas du tout ça

Ces dernières heures, le journaliste de la Cadena Ser a en effet tenu à donner son avis au sujet de la concurrence au Real Madrid. Et pour lui, la différence de niveau entre Arda Guler et Luka Modric est abyssale : « Ils ont fait une erreur avec ce garçon. Beaucoup de highlights, beaucoup d'images à l'entraînement et il est très viral... mais jouer au football, c'est autre chose. Même à la retraite, avec un champs de retraite en Croatie et 70 petit-enfants, Modric sera toujours meilleur que Güler ». Luka Modric sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Il se dit que le Real Madrid pourrait le prolonger d'une saison. Concernant Arda Guler, sous contrat jusqu'en juin 2029, il pourrait filer en prêt ou définitivement l'été prochain. A lui de jouer pour inverser la tendance au plus vite et assurer un avenir à Madrid.