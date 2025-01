Neymar obsédé par l’argent, le Barça accuse

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Non retenu par Al-Hilal, Neymar se rapproche d’un retour à Santos. Le milieu offensif n’aurait sans doute pas recalé le FC Barcelone. Mais le directeur sportif catalan Deco considère le Brésilien comme un joueur inaccessible sur le plan financier.

Neymar se dirige tout droit vers la sortie. Non inscrit pour disputer la deuxième partie de saison en championnat, le milieu offensif de 32 ans devrait quitter Al-Hilal cet hiver. L’Equipe confirme son probable départ et ajoute que le Brésilien se rapproche d’un retour à Santos. Avant de résilier son contrat qui expire en juin prochain, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne souhaitait pas partir les poches vides. D’où le désaccord avec les dirigeants saoudiens.

INFO L'ÉQUIPE. Sauf retournement de situation, Neymar devrait retrouver son club formateur : Santos. Les négociations sont quasiment bouclées entre toutes les parties prenantes dans un dossier tentaculaire

➡️ https://t.co/fZ9V8dpLFp pic.twitter.com/4Tr37BI5FS — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 24, 2025

Mais un montage négocié avec Santos, dans lequel Neymar et son père intégreront un fonds d’investissement pour devenir actionnaires du club brésilien, devrait faciliter un accord entre toutes les parties concernées. Cette opération en bonne voie n’étonnera pas le FC Barcelone et son directeur sportif Deco. Interrogé par TNT Sports Brasil, le dirigeant catalan a prédit une nouvelle aventure de Neymar dans son pays natal, en précisant que l’ex-Blaugrana était devenu inaccessible pour les finances barcelonaises. « Le retour de Neymar au Barça a toujours été une possibilité lointaine », s’est justifié le DS.

Neymar trop gourmand

« Depuis son départ en Arabie Saoudite, nous avons compris que c'était un joueur cher et avec de grandes exigences économiques, surtout par rapport aux normes du fair-play financier de la Liga. A son meilleur niveau, Neymar est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il en fait toujours partie et ce sera toujours le cas. Il est le bienvenu dans n'importe quel club au monde. On ne peut pas écarter une opération, mais pour le moment je pense qu'il va repartir au Brésil. Le plus important, c'est que Neymar recommence à jouer au football. Cela apportera de la joie à lui-même et à ceux qui l'entourent. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il décidera, mais son bonheur est ce qu'il y a de plus important », a conclu Deco.