Bellingham coupable, le Real a trouvé pire que Vinicius

Par Eric Bethsy

C’était chaud entre le Real Madrid et Majorque (3-0) jeudi soir. Lors de cette demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, de vives tensions sont apparues entre les joueurs des deux équipes. Le Merengue Vinicius Junior était évidemment impliqué, mais peut-être pas autant que son coéquipier Jude Bellingham.

On ne s’attendait pas à un match aussi électrique. Jeudi soir, le Real Madrid a sorti Majorque en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne au terme d’une rencontre riche en altercations. Comme souvent, Vinicius Junior faisait partie des principaux acteurs de ces scènes de tension. Il faut dire que le Brésilien a trouvé un adversaire au moins aussi provocateur avec Pablo Maffeo. « Rentre chez toi, tu es nul », aurait notamment lâché l’attaquant de la Maison Blanche au Majorquin.

C’est d’ailleurs ce même joueur à qui Jude Bellingham s’en est pris physiquement. Après le troisième but madrilène inscrit par Rodrygo dans le temps additionnel, l’international anglais est venu titiller l’Espagnol. Un geste condamné par le journaliste de Radio Marca Javier Tinto. « Quand un joueur et une équipe provoquent depuis des années, si on te met trois buts, il faut se taire. C'est dommage qu'un joueur comme Maffeo provoque dès la première minute depuis quatre ou cinq ans, c'est lui qui commence tout », a d’abord critiqué le spécialiste.

Déjà chauds pour le Clasico

« Bellingham est celui qui est responsable hier, a-t-il poursuivi. Il est presque pire que Vinicius. En réalité il est bien pire que Vinicius. » L’ancien joueur du Borussia Dortmund, lui, a pu déraper sans écoper d’un carton rouge. Tout comme son jeune coéquipier Raul Asencio qui a envoyé des baisers au banc de Majorque en fin de rencontre. Ce qui explique aussi l’agitation au coup de sifflet final. Au moins, les Merengue sont déjà chauds avant la revanche contre le FC Barcelone en finale dimanche. Rappelons que les Blaugrana s'étaient largement imposés (0-4) à Bernabéu en octobre dernier.