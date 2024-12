Le Barça met brutalement fin au rêve de Flick

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Barcelone n'y arrive plus depuis quelques semaines en Liga. Hansi Flick veut renforcer son effectif cet hiver lors du marché des transferts. Il a un nom en tête, à savoir celui de N'Golo Kanté.

Le Barça était très bien parti pour rafler le titre en Liga mais les hommes d'Hansi Flick multiplient les faux pas depuis quelques semaines. Résultat, les Catalans sont troisièmes du championnat et pourraient être distancés au classement, sachant que l'Atlético Madrid et le Real Madrid ont des matchs en plus à disputer. L'entraîneur allemand du Barça veut donc des renforts cet hiver afin de changer la dynamique au sein de son effectif. L'ancien du Bayern Munich aurait bien aimé pouvoir apporter de l'expérience au milieu de terrain. Et il adore le profil de N'Golo Kanté, qui évolue sous les couleurs d'Al-Ittihad.

N'Golo Kanté au Barça, c'est encore raté

Selon des informations relayées par Ouest France ces dernières heures, le Barça ne pourra néanmoins pas accéder à la requête de son entraineur. La raison ? Des finances toujours dans le rouge. Si N'Golo Kanté n'est estimé qu'à 7 millions d'euros, son salaire en Arabie saoudite est en revanche XXL, lui qui est de 25 millions d'euros par saison. A noter qu'outre le champion du monde français, Hansi Flick voulait aussi que le Barça tente le coup pour s'offrir Leon Goretzka, en difficulté au Bayern Munich. Mais même problème que pour Kanté, l'international allemand est jugé beaucoup trop cher par des Catalans plus que jamais inquiétés par le fair-play financier. Comme priorité, la direction barcelonaise a plutôt en tête d'enregistrer ses deux joueurs Dani Olmo et Pau Victor, qui jouent pour le moment à titre conservatoire en Liga. Dans ces conditions, la seconde partie de saison pourrait être longue pour des Catalans dont l'effectif semble limité pour aller chercher les plus grands titres européens.